Napoli-Barcellona, Messi non vede l'ora: "Entusiasta di giocare al San Paolo"

L'attaccante del Barcellona giocherà per la prima volta a Napoli: "Conosco bene l'amore folle che hanno per il calcio".

Dopo il fantastico risultato dell' contro il , la settimana prossima saranno e a scendere in campo per gli ottavi di Champions. Se i bianconeri partono con i favori del pronostico per la sfida contro il , lo stesso non si può dire per gli azzurri, che affronteranno Leo Messi al San Paolo.

Sarà infatti il , con grossi problemi in attacco, a sfidare il Napoli negli ottavi di Champions. Dopo aver eliminato l' la squadra catalana proverà ad agguantare i quarti nonostante un periodo esaltante. Per Messi prima volta nello stadio di Diego Armando Maradona.

Intervistato dal Mundo Deportivo, Messi si è detto felice per il viaggio a Napoli:

"È da molto tempo che volevo andare a giocare in quello stadio, ma non ci è mai toccato. Alla fine è arrivato questo momento e sono molto felice di vedere com'è, conosco i napoletani e l'amore folle che hanno per il calcio".

Messi non vede l'ora di giocare al SAn Paolo:

"Ho avuto compagni di squadra che hanno giocato lì come il Pocho Lavezzi e mi ha raccontato molte cose che hanno vissuto, per questo sono molto entusiasta di andarci".

I tifosi del Napoli sognano da un decennio di vedere Messi indossare la maglia azzurra: praticamente impossibile. Possibile invece battere questo Barcellona, anche in una stagione così negativa. Senza Jordi Alba, Suarez e Dembelè, ci si può provare.