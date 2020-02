Napoli-Barcellona, i convocati di Gattuso: Koulibaly e Llorente fuori

Gattuso ha comunicato la lista dei convocati per Napoli-Barcellona: ancora inflluenza per Fernando Llorente, resta fuori anche Koulibaly.

Tornano le grandi notti europee per il di mister Gattuso, che ospita il di sua maestà Messi nell'andata degli ottavi di . L'allenatore italiano ha diramato l'elenco dei convocati per la super sfida, con due soli assenti.

Non sarà della partita Kalidou Koulibaly, fermato almeno fino alla prossima settimana: ancora influenza per Fernando Llorente, che resta fuori dalla lista azzurra. Il resto del gruppo si presenta in buone condizioni, di seguito la lista completa:

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina;

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui;

Centrocampisti: Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski;

Attaccanti: Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano

Qualche assenza anche in casa blaugrana con gli acciacchi di Sergi Roberto e Jordi Alba, che non sono stati convocati da mister Setien. In grande forma invece Lionel Messi, reduce dallo splendido poker in campionato.