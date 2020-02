Napoli-Barcellona dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli sfida il Barcellona nell'andata degli ottavi di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Gennaro Gattuso indossa l'abito di gala e ospita il di Quique Setién nell'atteso big match, gara di andata degli ottavi di finale di . I partenopei arrivano alla fase ad eliminazione diretta del torneo grazie al 2° posto nel Gruppo E dietro al , mentre i catalani hanno vinto il Gruppo F davanti al . Per il fuoriclasse argentino Lionel Messi sarà la priva volta al San Paolo, l'impianto che ha ammirato le gesta del suo 'maestro' Diego Armando Maradona.

Non ci sono precedenti fra le due squadre in competizioni UEFA. Nelle uniche due occasioni in cui il Napoli ha affrontato formazioni spagnole in gare di andata e ritorno in Champions League/Coppa dei Campioni, i partenopei sono stati sempre eliminati. Sia nel 1987/88 (Primo turno), sia nel 2016/17 (Ottavi) ad estrometterli è stato il (1-3 e 2-6 i punteggi complessivi nelle due occasioni).

Nelle ultime 6 edizioni del massimo torneo continentale, questa è la terza volta che il Napoli raggiunge gli ottavi di finale: finora gli azzurri non sono mai riusciti a qualificarsi ai quarti. Per quanto concerne invece il Barcellona, i catalani hanno affrontato 47 volte formazioni italiane in Champions League/Coppa dei campioni, con un bilancio favorevole di 23 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte.

Nelle ultime 12 stagioni, in particolare, i blaugrana hanno sempre superato gli ottavi di finale del torneo. Tuttavia hanno vinto soltanto una delle ultime 7 trasferte nella fase ad eliminazione diretta (1-0 con il nell'aprile 2019) riportando per il resto 2 pareggi e ben 5 sconfitte.

L'ultima vittoria in trasferta con una squadra italiana risale all'aprile 2006, quando superò al Meazza il di Ancelotti, con Gattuso in campo e goal decisivo di Giuly. Nei successi 5 incontri in sono arrivati un pareggio e 4 sconfitte, e negli ultimi 4 non sono nemmeno andati a segno.

Dries Mertens, con 5 goal, è il miglior marcatore del Napoli in questa edizione della Champions League, mentre Luis Suárez, che non sarà della partita per infortunio, è il giocatore più prolifico dei blaugrana con 3 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

NAPOLI-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Barcellona

Napoli-Barcellona Data: 25 febbraio 2020

25 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Canale 5, Sky

Canale 5, Sky Streaming: Mediaset Play, Sky Go e Now Tv

ORARIO NAPOLI-BARCELLONA

Napoli-Barcellona si disputerà la sera di martedì 25 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal tedesco Felix Brych, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 1° confronto in Champions League fra le due formazioni.

La sfida Napoli-Barcellona sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Fabio Caressa, che sarà affiancato da Beppe Bergomi al commento tecnico.

Tifosi e appassionati potranno seguire la sfida Napoli-Barcellona in tv anche in chiaro su Canale 5, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Aldo Serena.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di vedere Napoli-Barcellona anche in diretta mediante Sky Go, tutti gli altri potranno farlo attraverso Mediaset Play. In entrambi i casi la gara sarà visibile sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando le app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma di riferimento.

C'è inoltre anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Champions League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Gattuso confermerà a livello tattico il 4-3-3. Davanti dovrebbe giocare il tridente 'leggero', con Mertens punta centrale e Callejón e Insigne esterni offensivi ai suoi lati. A centrocampo Demme sarà il playmaker, con Fabian Ruiz e Zielinski favoriti su Allan, Lobotka ed Elmas come mezzali. In porta il tecnico calabrese è orientato a confermare Ospina, mentre in difesa, ancora indisponibile Koulibaly, sarà nuovamente Maksimovic ad affiancare al centro Manolas, con Di Lorenzo e Mario Rui che agiranno da terzini. Ai box per infortunio anche Fernando Llorente.

Probabile cambio tattico per Quique Setién, che viste le assenze degli infortunati Suárez e Dembelé pare orientato a schierare i catalani con il 4-3-1-2, inserendo il cileno Vidal alle spalle della coppia d'attacco composta da Messi e Griezmann. L'alternativa è l'innesto nel tridente offensivo del giovane talento Ansu Fati. In mediana Busquets in cabina di regia, con Arthur, favorito su Rakitic, e Frenkie De Jong come mezzali. Fra i pali agirà Ter Stegen, in difesa non saranno presenti per infortunio sia Sergi Roberto, sia Jordi Alba: i terzini saranno Semedo e Junior Firpo, con Piqué e Lenglet a comporre la coppia centrale.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne.

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; F. De Jong, Busquets, Arthur; Vidal; Messi, Griezmann.