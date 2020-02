Napoli-Barcellona, i convocati blaugrana: c'è Braithwaite, ma non può giocare in Champions

Il Barcellona comunica i convocati per la trasferta di Napoli: out per infortunio Sergi Roberto e Jordi Alba, inserito a sorpresa Braithwaite.

Mentre il calcio italiano viene rallentato dall'emergenza Coronavirus torna di scena la con l'andata degli ottavi di finale. A arriva il di Setien, che ha diramato l'elenco dei convocati con qualche novità.

Nella lista blaugrana figura anche il nuovo acquisto Martin Braithwaite, che non può scendere in campo in Champions perchè non è stato inserito in lista. Assenti invece per infortunio Sergi Roberto e Jordi Alba: due pesanti defezioni per la squadra catalana, costretta alle seconde linee sulle corsie esterne.

Questa la lista dei convocati del Barcellona per la sfida del San Paolo: Ter Stegen, Semedo, Pique, Rakitic, Sergio, Arthur, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Braithwaite, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Pena, Puig, Collado, Ansu Fati, Araujo, Akieme.