Napoli-Barcellona, 70 euro per un biglietto in curva: tifosi in polemica

I prezzi dei biglietti per l'andata tra Napoli e Barcellona provocano il disappunto dei sostenitori del Napoli: "Nessuno sconto per gli abbonati?".

Meno di un mese all'inizio delle gare d'andata degli ottavi di finale di . E a , pensando già alla super sfida contro il , la febbre sta già salendo a livelli impensabili. Soprattutto da quando il club ha annunciato che, a partire da domani, saranno in vendita i biglietti per il match del San Paolo.

Ma oltre alla febbre da grande evento e all'attesa, in queste ore, a Napoli sta montando anche la polemica, specialmente sui social network. Il motivo? I prezzi dei biglietti per gara-1, in programma martedì 25 febbraio alle ore 21, considerati troppo alti dai sostenitori azzurri.

In Tribuna Posillipo, ad esempio, si potrà assistere alla partita contro il Barcellona pagando 250 euro. 190 euro costerà un posto in Tribuna Nisida, 130 nei Distinti e 120 in Tribuna Family, unico settore in cui sarà prevista la tariffa ridotta per gli under 12 (40 euro).

Ma è soprattutto il costo per i biglietti nelle due curve a far discutere i tifosi del Napoli: 70 euro. Un prezzo oggettivamente alto per un settore che, per definizione, è il più accessibile dal punto di vista economico.

"Nessuno sconto per gli abbonati che si sono dovuti sorbire una stagione del genere?", è la lamentela diffusa tra molti sostenitori del Napoli. Mentre altri ricordano come si tratti pur sempre di un quarto di finale di Champions League contro il Barcellona. Un dibattito che ha rapidamente lanciato l'hashtag #NapoliBarcellona in tendenza su Twitter.