Napoli-AZ Alkmaar, le formazioni ufficiali: Maksimovic e Lobotka titolari

Gattuso rilancia Maksimovic in difesa e Lobotka a centrocampo, tutto confermato in attacco con Politano, Lozano e Mertens dietro Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Lobotka, Politano, Mertens, Lozano, Osimhen.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Sugawara, De Wit, Karlsson.

Debutto in per il Napoli che ospita l'AZ Alkmaar, formazione decimata dal coronavirus, nella prima giornata della fase a gironi.

Rispetto alla partita contro l' sono tre i cambi di Gattuso: Meret per Ospina in porta, Maksimovic per Manolas in difesa e Lobotka per Bakayoko a centrocampo.

Tutto confermato invece davanti dove alle spalle di Osimhen agiranno Lozano, Mertens e Politano.

Nelle file degli olandesi c'è il talentuoso Koopmeiners, mentre il tridente offensivo è formato da Sugawara, De Wit ed il nuovo acquisto Karlsson.