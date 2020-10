Napoli-AZ Alkmaar dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli sfida l'AZ Alkmaar nella 1ª giornata del Gruppo F di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-AZ ALKMAAR: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -AZ Alkmaar

-AZ Alkmaar Data: 22 ottobre 2020

22 ottobre 2020 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Napoli di Gennaro Gattuso debutta in sfidando in casa per il Gruppo F l'AZ Alkmaar, guidato in panchina da Arne Slot. I partenopei sono reduci da un'ampia vittoria in campionato contro l'Atalanta, e occupano il 4° posto in classifica con 8 punti (uno di penalizzazione per non aver disputato la gara contro la ), gli olandesi invece non sono partiti bene in Eredivisie, dove si trovano in 10ª posizione, avendo raccolto appena 4 punti nelle prime 4 gare.

I partenopei non hanno mai affrontato l'AZ nelle Coppe europee. I campani hanno tuttavia un bilancio negativo in epoca recente contro le formazioni olandesi, avendo collezionato una sola vittoria nelle ultime 7 sfide contro squadre dei Paesi Bassi (2 pareggi e 4 sconfitte).

L'AZ, dal canto suo, ha perso le due trasferte giocate contro squadre italiane in Europa: contro l' a San Siro nella Coppa delle Coppe 1982/83 (2-0 per i nerazzurri) e contro l' nell'Europa League 2011/12 (2-1 per i friulani).

Altre squadre

Da quando il torneo ha preso il nome di Europa League, l'AZ Alkmaar ha vinto soltanto 5 trasferte su 26 complessive disputate, riportando per il resto 10 pareggi e 11 sconfitte. Oltre al Napoli e all'AZ Alkmaar, fanno parte del Gruppo F gli spagnoli della e i croati del Rijeka. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-AZ Alkmaar: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-AZ ALKMAAR

Napoli-AZ Alkmaar si giocherà la sera di giovedì 22 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della gara è fissato per le ore 18.55. Sarà il primo confronto europeo fra le due squadre.

La sfida Napoli-AZ Alkmaar sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan, con il commento tecnico di Daniele Adani.

La partita Napoli-AZ Alkmaar sarà visibile anche in diretta . Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno seguirla sia su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Tifosi e appassionati potranno inoltre seguire la gara in streaming anche attraverso Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche i match dell'Europa League.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal sarà possibile inoltre seguirein diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Gattuso dovrebbe confermare a livello tattico il 4-2-3-1 e far riposare qualche elemento della formazione titolare, dando spazio a chi ha giocato di meno. In porta Meret potrebbe rilevare Ospina. Davanti a lui Maksimovic e Mario Rui si candidano per una maglia, mentre in mediana Lobotka o Demme al posto di Bakayoko. In attacco Mertens non dovrebbe essere rischiato: Petagna scalpita, possibile l'arretramento di Osimhen sulla linea dei trequartisti. In gruppo Lorenzo Insigne.

L'articolo prosegue qui sotto

La formazione dell'AZ Alkmaar è un vero rebus da decifrare, viste le 4 positività al Covid-19 in seno alla Prima squadra, più 2 nella formazione Primavera, non specificate per scelta della società. Il modulo dovrebbe essere anche in questo caso il 4-2-3-1. Slot potrebbe schierare Boadu centravanti, con Karlsson, De Wit e Aboukhal alle sue spalle sulla trequarti. In mediana tandem composto da Midtsjo e Koopmeiners. Dietro, davanti al portiere Bizot, uno fra Chatzidiakos e Martins Indi affiancherà Letschert, con Svensson a destra e Wijndal a sinistra.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Osimhen, Lozano; Petagna.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Bizot; Svensson, Chatzidiakos, Letschert, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners; Karlsson, De Wit, Aboukhal; Boadu.