Napoli, l'agente contro Ancelotti: "Di Lorenzo deve giocare a destra"

Mario Giuffredi analizza il momento in casa Napoli: "Di Lorenzo deve giocare a destra, non è bello vederlo giocare ovunque".

In casa non c'è un attimo di tregua. Dopo l'ultimo ritiro voluto espressamente da Carlo Ancelotti, ecco la bordata di Mario Giuffredi: agente, tra gli altri, di Giovanni Di Lorenzo ed Elseid Hysaj. Intervenuto ai microfoni di "Radio Kiss Kiss Napoli", il procuratore non le ha mandate certamente a dire:

"Di Lorenzo? Non è bello vederlo giocare ovunque, la squadra sembra disorientata. Il suo ruolo è il terzino destro e deve fare quello, altrove è adattato. Perché non ha giocato Mario Rui? E’ arrivato dalla partita con al limite a livello fisico, col sicuramente sarebbe stato problematico. Potevano giocare Di Lorenzo e Luperto? No, Di Lorenzo ed Hysaj, si sarebbe creato l’equilibrio giusto sotto il punto di vista tattico, ma si accettano le scelte del tecnico e si va avanti".

Poi, un'analisi distensiva volta a cercare maggiore compatezza per risollevarsi da un momento assai delicato:

"Nel Napoli non ci vuole tanto per fare andare bene le cose, ci sono ottimi giocatori ed allenatore intelligente, serve buon senso da parte di tutti"

Attenzione al futuro di Hysaj: possibile uomo mercato nell'imminente sessione invernale: