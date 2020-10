Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali: Ilicic torna titolare

Nel Napoli c'è il nuovo arrivato Bakayoko a centrocampo, dal 1' anche Politano. Nell'Atalanta spazio per Depaoli e Romero, fuori Hateboer.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Depaoli, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

Si apre con un big match la quarta giornata di . Le squadre più prolifiche del massimo campionato, ovvero e , si affrontano al San Paolo: per i nerazzurri la possibilità di continuare a punteggio pieno, per i partenopei ripartire dopo il caos della gara contro la .

Gattuso conferma Lozano e Politano insieme a Mertens, con Osimhen prima punta: ancora out Insigne. Il nuovo arrivato Bakayoko in mediana insieme a Fabian Ruiz, mentre Di Lorenzo ed Hysaj saranno i terzini titolari. Davanti ad Ospina spazio per Manolas e Koulibaly.

L'Atalanta sceglie il 3-4-1-2 in cui Gomez giocherà alle spalle di Zapata e sopratutto da Ilicic: per lo sloveno grande ritorno dopo mesi di attesa. Panchina per Malinovskyi, Lammers e Muriel. A centrocampo ci sono De Roon e Pasalic, esterni Depaoli e Gosens. In porta ci sarà Sportiello, difeso da Toloi, Romero e Palomino.