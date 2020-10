Napoli-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

Il Napoli torna in campo nella 4ª giornata di Serie A, di fronte l'Atalanta: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 17 ottobre 2020

Orario: 15.00

Canale: Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Napoli torna in campo dopo aver saltato la sfida di contro la : il gruppo di Gattuso è chiamato a un altro complicato test nella 4ª giornata di . Al San Paolo arriva infatti l'Atalanta di Gasperini, attualmente in testa alla classifica insieme al a punteggio pieno con nove punti in tre partite.

I dieci precedenti incontri tra le due squadre presentano un bilancio piuttosto equilibrato: sono infatti cinque le vittorie della Dea a fronte dei quattro successi partenopei con un solo pareggio, il 2-2 di un anno fa in casa degli azzurri.

Occhi puntati sul 'Papu' Gomez in casa nerazzurra: l'argentino ha iniziato la stagione alla grande dal punto di vista realizzativo e guida la classifica marcatori con quattro reti e due assist. I migliori marcatori del Napoli sono invece Dries Mertens e Lozano con due goal a testa, gli stessi segnati anche dal colombiano Muriel.

Partita particolare anche per Malinovskyi, corteggiato proprio dal Napoli in sede di mercato, come confermato dallo stesso agente. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO NAPOLI-ATALANTA

Napoli-Atalanta si giocherà nel pomeriggio di sabato 17 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo a Napoli. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15:00.

La partita Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda precisamente sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per tutti gli abbonati Sky Napoli-Atalanta sarà a disposizione anche in diretta mediante Sky Go: la partita sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma.

Il match del San Paolo potrà essere visto anche in streaming su Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire Napoli-Atalanta anche in diretta testuale sul sito. Collegandosi sul portale, avranno gli aggiornamenti minuto per minuto sulla partita, con i goal e tutti gli eventi dal fischio d'inizio alla fine.

Gattuso insiste sul 4-2-3-1 con la conferma di Osimhen al centro dell'attacco, supportato dalla velocità di Politano e Lozano e dalla tecnica di Mertens. Ancora ai box Insigne, out anche Elmas e Zielinski a causa del coronavirus. A centrocampo dovrebbe trovare subito spazio Bakayoko affiancato da Fabian Ruiz, mentre in difesa si rinnova la coppia Manolas-Koulibaly a protezione della porta di Ospina.

Gasperini si affida invece all'ex Duvan Zapata in avanti, con Malinovskyi e Gomez alle sue spalle. Centrocampo con i soliti De Roon e Freuler, a meno che quest'ultimo non abbia un turno di riposo a favore di Pasalic, mentre Hateboer e Gosens operano sulle corsie esterne. In difesa Romero e Toloi si giocano una maglia.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata