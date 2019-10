Napoli-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli sfida l'Atalanta nel big match della 10ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti riprende la sua rincorsa alle posizioni di vertice della classifica di sfidando l' di Gian Piero Gasperini nel big match della 10ª giornata infrasettimanale. I partenopei sono attualmente al 4° posto con 17 punti frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, e hanno 3 lunghezze di ritardo dalla Dea, che occupa il 3° posto con 20 punti e un cammino di 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Nei 48 precedenti giocati in Serie A in casa dei campani, questi ultimi conducono a livello statistico con 33 vittorie, 9 pareggi e 6 affermazioni dei bergamaschi. Ben 3 di questi (il 50%) però sono arrivati dal 2015 in poi, a indicare la crescita di competitività della formazione nerazzurra nelle ultime stagioni.

Nell'anno solare 2019, inoltre, solo il (12 successi) ha vinto più partite in trasferta dell'Atalanta (10 vittorie) nei 5 top campionati d'Europa. Le 28 reti dell'Atalanta, squadra più prolifica del torneo, rappresentano un record nell'era dei 3 punti: l'ultima squadra a fare meglio era stata infatti il di Fabio Capello nella stagione 1992/1993.

L'attaccante del Napoli Fernando Llorente ha sempre vinto quando ha affrontato in Serie A l'Atalanta (3 vittorie su 3 gare) e ha anche segnato 2 reti ai bergamaschi. Dall'altra parte Luis Muriel è il migliore marcatore dell'Atalanta con 8 reti all'attivo e segnò proprio al San Paolo il suo primo goal in Serie A nel dicembre 2011 quando giocava con il , ed è andato a segno in 2 delle 4 partite giocate in questo stadio.

Il belga Dries Mertens è invece il giocatore più prolifico del Napoli con 4 goal, e ha preso parte attiva alla marcatura di 4 reti (3 goal e 1 assist) nelle ultime 4 partite di Serie A contro la Dea. Non potrà scendere in campo Duvan Zapata, il grande ex della partita, attualmente infortunato. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

NAPOLI-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Atalanta

Napoli-Atalanta Data: 30 ottobre 2019

30 ottobre 2019 Orario: 19.00

19.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO NAPOLI-ATALANTA

Napoli-Atalanta si disputerà la sera di mercoledì 30 ottobre nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, è previsto per le ore 19.00. Sarà la 97ª sfida fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

Il big match della 10ª giornata infrasettimanale di Serie A, Napoli-Atalanta, sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Napoli-Atalanta in diretta mediante Sky Go sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l'applicazione.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Molti dubbi per Ancelotti sia in difesa, per via degli infortuni, sia in attacco, dove i problemi sono di abbondanza. Fra i pali dovrebbe tornare dal 1' Meret dopo la parentesi Ospina, mentre in difesa in quattro saranno indisponibili: a Ghoulam, Hysaj e Malcuit si è aggiunto infatti Manolas, non convocato per un problema alle costole. Al suo posto al centro della difesa giocherà il recuperato Maksimovic accanto a Koulibaly, con Di Lorenzo a destra e a sinistra o Luperto o Mario Rui, tornato a disposizione dopo aver superato i suoi problemi fisici. La linea mediana potrebbe vedere l'esclusione di Insigne: Callejón e Fabian Ruiz sulle due fasce, Allan e Zielinski in mezzo. Bagarre totale in attacco, dove in 4 si giocano 2 posti: accanto a Mertens il messicano Lozano potrebbe spuntarla su Milik e Fernando Llorente.

Anche per Gasperini non mancano i problemi in difesa e i dubbi nel reparto offensivo. Dietro Palomino e Masiello sono stati convocati ma non sono al meglio. In campo dovrebbero esserci ancora una volta Toloi e Djimsiti, mentre per completare il reparto sarà sciolto solo all'ultimo il ballottaggio fra Kjaer e lo stesso Masiello. Centrocampo scolpito con Hateboer a destra, Gosens in vantaggio su Castagne a sinistra e il ritorno di Freuler in mezzo accanto a De Roon. Incognite invece in avanti, con 'Il Papu' Gomez che potrebbe restare a riposo a vantaggio di Malinovskyi sulla trequarti e Ilicic e Muriel che dovrebbero agire di punta, visto l'infortunio dell'ex Duvan Zapata.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A Gomez; Ilicic, Muriel.