Napoli-Atalanta dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Al Maradona, Napoli e Atalanta si sfidano nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

NAPOLI-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Atalanta

Napoli-Atalanta Data: 3 febbraio 2021

3 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai Uno

Streaming: RaiPlay

Napoli e Atalanta si giocano una fetta di finale di Coppa Italia. Al Diego Armando Maradona va in scena la gara d'andata della seconda semifinale. La vincente della doppia sfida se la vedrà con una tra Inter e Juventus, ovvero le altre due semifinaliste, in una finalissima che si preannuncia già di altissimo livello.

Il Napoli arriva dalla qualificazione ottenuta contro lo Spezia e poi dal 2-0 al Parma in campionato: due successi che hanno rasserenato l'ambiente azzurro in un periodo piuttosto delicato. L'Atalanta è invece caduta in casa contro la Lazio, ovvero l'avversario che aveva superato proprio pochi giorni prima nei quarti di finale, qualificandosi dunque alle semifinali.

Proprio il Napoli è l'attuale campione in carica della Coppa Italia, avendo conquistato il trofeo nella passata stagione dopo aver battuto la Juventus ai calci di rigore sul neutro dello stadio Olimpico. L'Atalanta aveva invece raggiunto la finale nella stagione precedente, venendo però sconfitta dalla Lazio.

Per quanto riguarda l'albo d'oro della Coppa Italia, il Napoli ha alzato il trofeo per sei volte, l'ultima proprio nel 2020. L'Atalanta l'ha invece conquistato una volta, nell'edizione 1962/1963 della competizione, superando il Torino in finale.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Napoli-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-ATALANTA

Napoli-Atalanta, gara d'andata della seconda semifinale di Coppa Italia, è in programma per la serata di mercoledì 3 febbraio 2021, 24 ore dopo il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Il calcio d'inizio della sfida tra gli uomini di Gennaro Gattuso e quelli di Gian Piero Gasperini è previsto per le 20.45.

Una settimana più tardi, ovvero mercoledì 10 febbraio 2021, è invece in programma la partita di ritorno: Atalanta contro Napoli, questa volta al Gewiss Stadium di Bergamo.

A trasmettere in diretta e in esclusiva l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta sarà la Rai, che ha acquisito i diritti della competizione fino alla finalissima. In particolare, la gara tra gli azzurri e i nerazzurri sarà visibile su Rai Uno, con tanto di pre e post partita in studio.

Napoli-Atalanta sarà visibile gratis e in diretta non soltanto in tv, ma anche in streaming: per assistere alla sfida del Diego Armando Maradona sarà sufficiente collegarsi al sito della Rai, oppure al sito di RaiPlay, o ancora scaricare l'applicazione Rai Play, sempre su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Un altro modo per non perdervi nulla di Napoli-Atalanta, semifinale d'andata della Coppa Italia 2020/2021, è quello di seguire la gara attraverso Goal. Con la nostra diretta scritta vi consentiremo di non perdervi neppure un'azione del big match del Maradona, partendo dalle formazioni ufficiali scelte da Gattuso e Gasperini e proseguendo con il racconto dei 90 minuti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ATALANTA

Gattuso, senza squalificati e con i soli Fabian Ruiz e Mertens indisponibili, dovrebbe abbandonare lo schema con il falso nove visto contro lo Spezia per tornare a giocare con una punta vera. In questo caso il favorito è ancora Petagna, costretto a fare gli straordinari, visto che Osimhen è ancora alla ricerca della migliore condizione. Per il resto, considerata l'importanza dell'impegno, dovrebbero scendere in campo i titolari, col rientro di Bakayoko a centrocampo.

Gasperini ritrova Romero al centro della difesa, dopo che ne è stata accertata la falsa positività al coronavirus: completerà il reparto con Toloi e Djimsiti. Sempre in dubbio Hateboer, pronto a essere nuovamente rimpiazzato da Maehle sulla destra, mentre sulla sinistra si rivedrà Gosens dopo la squalifica in campionato. Dubbi in attacco, dove il tecnico potrebbe affidarsi al turnover.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.