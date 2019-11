Napoli-Atalanta, Ancelotti a colloquio con Banti: “Perché parli tu?”

Retroscena degli spogliatoi dopo Napoli-Atalanta dal Corriere dello Sport: Ancelotti è stato portato da Giuntoli a colloquio con il VAR Banti.

Il caos al termine di - lascia strascichi. Il 2-2 del San Paolo è stato molto discusso per le decisioni arbitrali, compresa l'espulsione nel finale di Carlo Ancelotti, entrato in campo per placare gli animi e parlare con l'arbitro Giacomelli.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', nel post-partita Cristiano Giuntoli ha provato a placare gli animi dello spogliatoio, scottato dalla decisione, portando Carlo Ancelotti a colloquio con l'arbitro e il suo staff.

Nello spogliatoio il tecnico avrebbe parlato a lungo con Luca Banti, presente al Var, e si sarebbe mostrato stupito di colloquiare con lui e non con Giacomelli, arbitro di campo.

"Ma scusa, perché parli tu? Non è stato lui a dirigere la gara?"

Il tecnico emiliano è stato squalificato dal giudice sportivo per una giornata per essere entrato in campo e non sarà in panchina per -Napoli. Lo sostituirà il figlio e vice Davide.