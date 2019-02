Napoli, Arkadiusz Milik è l'attaccante con la miglior media minuti/goal in Serie A

Tra gli attaccanti con almento cinque reti in campionato, Arkadiusz Milik è il migliore per media minuti/goal: Zapata e Ronaldo completano il podio.

Una doppietta per affondare il Parma e diventare il primo della classe. Grazie alle due reti segnate oggi al Tardini, Arkadiusz Milik è diventato l'attaccante, con almeno cinque reti segnate in questa Serie A, con la miglior media minuti/goal.

I dati 'Opta' parlano chiaro: il polacco quest'anno con la maglia del Napoli è già riuscito a realizzare 14 goal in 1445 minuti, una media di una rete ogni 103.2 minuti. Numeri impressionanti per un ragazzo che sotto la guida di Carlo Ancelotti si sta dimostrando letale sotto porta.

Passando agli altri due gradini del podio, è possibile notare come anche la seconda posizione parli polacco. La medaglia d'argento spetta infatti al 'Pistolero' rossonero Krzysztof Piatek con un goal ogni 105.67 minuti, per un totale di 18 reti in campionato (13 con il Genoa e 5 con il Milan) che fanno di lui il vice-capocannoniere di questa Serie A.

Terzo posto infine per Cristiano Ronaldo, il massimo marcatore del campionato italiano grazie alle sue 19 reti. Un goal ogni 113.11 minuti, con il portoghese che si deve così 'accontentare' della medaglia di bronzo in questa speciale classifica.

Giù dal podio invece l'atalantino Duvan Zapata con un goal ogni 115.38 minuti, per un totale di 16 centri in 25 partite. Alle sue spalle il capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella. L'attaccante napoletano in questa stagione ha già realizzato 17 goal, uno ogni 122.53 minuti.

Un quintetto che sta facendo sognare le rispettive tifoserie a suon di goal. Una ricetta che da Napoli a Genova sa mettere tutti d'accordo.