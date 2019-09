Napoli, Arias ai margini dell'Atletico Madrid: zero presenze in stagione

Avvio di stagione difficile per Santiago Arias, a lungo obiettivo di mercato del Napoli: il terzino colombiano non ha collezionato neanche un minuto.

Un avvio di stagione complicato per Santiago Arias, terzino colombiano a lungo obiettivo di mercato del : il giocatore non è infatti mai sceso in campo in competizioni ufficiali con l' di Simeone.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nessun minuto giocato in cinque partite di campionato e una gara di : il Cholo ha scelto di puntare sul nuovo acquisto Trippier in questa prima parte di stagione e Arias sembra decisamente indietro nelle gerarchie.

I numerosi impegni stagionali convinceranno probabilmente l'allenatore argentino a ricorrere anche alle seconde linee, ma il nuovo anno di Arias non sembra partito nel miglior modo: da potenziale titolare nel Napoli a riserva dell'Atletico, il classe '92 attende ancora il primo gettone in casa Colchoneros.