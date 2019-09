Napoli, Ancelotti spiega: "La squadra era stanca, Milik e Insigne freschi per mercoledì"

Il soffre ma torna a vincere in campionato contro il : decisive le reti di Mertens e Manolas, non basta alla squadra ospite la prima rete di Balotelli. Mister Carlo Ancelotti ha commentato la prestazione degli azzurri al fischio finale.

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN', l'allenatore italiano ha spiegato le sofferenze dei suoi nel finale:

"Soffrire in queste partite è normale se non la chiudi sul 3-0, il primo tempo è stato fatto molto bene, poi il secondo tempo siamo calati anche a causa del caldo. Sono partite che vanno chiuse, ma sono comunque soddisfatto".

Ancelotti ha analizzato anche le sue mosse a partita in corso:

Insigne e Milik sono stati invece risparmiati per la , che vedrà il Napoli impegnato contro il :

"Llorente è un calciatore nuovo per noi, dato che Milik ha caratteristiche diverse. Oggi ho scelto lui perchè volevo avere presenza in area. Milik e Insigne fuori? La squadra era molto stanca e volevo un centrocampista in più, saranno freschi per mercoledì. - ? Penso di più al ".