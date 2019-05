Napoli, Ancelotti: "Scudetto? Non pettino le bambole. Barella non arriva"

Carlo Ancelotti ai microfoni de 'Il Roma': "Il progetto del Napoli è sano, le follie non contano più nel calcio. Difficile star dietro alla Juventus".

Già matematicamente raggiunta la qualificazione alla e blindato il secondo posto, il può tracciare un bilancio della prima stagione con Carlo Ancelotti in panchina: il tecnico di Reggiolo ha conosciuto da vicino l'ambiente partenopeo, rimanendo favorevolmente impressionato in vista di un futuro sempre a tinte azzurre.

Intervistato da 'Il ', Ancelotti ha elogiato l'operato di Aurelio De Laurentiis esaltandone l'oculatezza che ha permesso al club di risultare tra le realtà maggiormente floride d' e senza alcun problema di carattere finanziario.

"Dopo un anno conosco meglio tutti e sono più dentro il progetto. Il Napoli vuole continuare a crescere con un progetto serio e sano. Le follie non fanno più parte del mondo del calcio. Il Napoli rispetta molto il fair play finanziario. L’assenza di Albiol si fa sentire, con Hamsik non penso avremmo fatto meglio. Non sono certo io quello che vuole far indebolire il Napoli".

Straordinario il cammino della che ha impresso il proprio ritmo insostenibile alla .

"Ha dimostrato che era difficile starle dietro, il nostro calendario è stato inizialmente condizionante. Abbiamo fatto fatica a reggere il ritmo. Naturalmente anche nel ritorno".

Il mercato estivo come modo di avvicinarsi ai bianconeri: nel mirino un centrocampista di livello che non sarà Nicolò Barella.

"Trippier è stato bravo con il ma stiamo valutando tanti altri calciatori e non è giusto fare nomi. Barella non rientra nei nostri piani. Mai fatto nomi per il calciomercato. Ho citato dei calciatori perché mi erano state fatte domande su di loro. Un nostro obiettivo? Quello principale è un centrocampista di qualità da aggiungere a quelli che abbiamo, che possa farci migliorare".

Ok a Lorenzo Insigne capitano e ad altri condottieri carismatici che possano far compiere il salto di qualità definitivo agli azzurri.

"Può fare il capitano, rappresenta bene questi colori ma servono anche altri leader nello spogliatoio".

L'ex Sarri si giocherà la vittoria dell' al primo anno di lavoro al , risultato più che apprezzabile.

"Un consiglio a Sarri per la finale di Europa League? Non ne ha bisogno, spero che salga sul podio più alto. Se competi per la finale la devi vincere. A Baku tiferò per il Chelsea, sono un ex dei Blues e sono ancora molto legato a loro".

Per lo Scudetto è solo questione di tempo.