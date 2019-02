Napoli, Ancelotti rivela: “Ho detto io a Milik di calciare sotto la barriera”

Il Napoli travolge il Parma in trasferta e Carlo Ancelotti conferma la prestazione convincente dei suoi ragazzi al fischio finale. L'allenatore italiano ha svelato anche un curioso retroscena sulla punizione segnata da Milik.

Ai microfoni di 'Sky Sport', Ancelotti scherza sulla punizione battuta da Milik sotto la barriera.

"Gliel'ho detto io. Mi sembrava molto vicino per lui. E' pericoloso sulle punizioni quindi è normale che gli avversari pensino di saltare, quindi gliel'ho detto. Adesso c'è da ridere per vedere chi calcia la prossima. Dipende da dove è posizionato la palla, lì era molto vicina per metterla sopra. E' un insegnamento di Cristiano Ronaldo, non è farina del mio sacco".