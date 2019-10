La grandissima vittoria contro il e il mezzo passo falso contro il : il di Carlo Ancelotti torna in campo in nella terza giornata del gruppo E contro il , l'allenatore italiano spiega il suo punto di vista sulla competizione.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai microfoni della 'UEFA', l'ex tecnico di e ha allontanato le pressioni dalla sua squadra:

"Per il Napoli la Champions League è una verifica. Il Napoli non ha mai ottenuto grandi risultati in questa manifestazione nella sua storia, quindi per noi rappresenta un test per cercare di fare sempre meglio".

Un feeling speciale tra Carlo Ancelotti e la Champions League, il tecnico azzurro si guarda indietro e ripercorre i successi:

Ancelotti si sofferma poi sul rapporto tra allenatore e giocatori, sottolineando l'importanza del gruppo in campo:

"Un allenatore dipende dai suoi giocatori in campo. Può dare delle istruzioni, su ciò che i calciatori possono fare in campo. Conoscenza ed esperienza sono molto importanti per un tecnico. Se pensi che possa bastare essere un grande calciatore per diventare un grande allenatore, ti sbagli. Ci sono molti aspetti: non solo tattica, ma anche il rapporto con i giocatori, con la società e con i media. Io ho avuto molta fortuna ad allenare grandi giocatori. Rende tutto più semplice. Tutti pensano che sia difficile allenare grandi campioni, ma in realtà rende tutto più semplice: oltre ad avere grande qualità sono quasi sempre i più seri e professionali".