Napoli, Ancelotti non ha gradito le 'frecciate' di Gattuso

Gattuso ha definito "non pensante" il Napoli preso in eredità ed ha dichiarato che la squadra aveva "toccato il fondo": Ancelotti non ha gradito...

Gattuso non sta avendo poche difficoltà ad apportare i suoi cambiamenti nel , a costo di qualche sconfitta di troppo, come quelle contro e . Ma l'ex allenatore del ha scelto di seguire la strada del gioco, del vecchio stampo 'Sarriano' del Napoli, del 4-3-3 e di alcune combinazioni tecniche e tattiche che negli ultimi due anni non si sono viste al San Paolo.

Fino a qui una scelta lecita. Ma da quando siede sulla panchina del Napoli, Gattuso ci è andato giù pesante con qualche dichiarazione sulla passata gestione tecnica, che fu di Carlo Ancelotti, suo mentore sportivo.

Gattuso, anche dopo la sconfitta contro la Lazio, ha rilasciato frasi come "dobbiamo tornare ad essere pensanti, per troppo tempo questa squadra non lo è stato"; "questa squadra ha toccato il fondo", "ho bisogno di una condizione fisica diversa, perché faccio un gioco diverso".

Tutte frasi che, come riporta 'Il Corriere dello Sport', non hanno reso felice, per usare un eufemismo, Carlo Ancelotti. Tra i due non sembra esserci più il rapporto idilliaco di qualche mese fa e, anche se a , Carlo Ancelotti non può fare altro che notare lo strappo con Gattuso...