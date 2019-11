Napoli, Ancelotti: "L'ambiente è sano, siamo usciti vivi e vegeti da Anfield"

Il ha indirizzato nel modo migliore il suo cammino verso l'ultima giornata del girone di . Il punto contro il è prezioso e Carlo Ancelotti nel post-partita, ai microfoni di 'Sky Sport', dimostra tutta la sua felicità.

"Il pareggio qua non è facile, abbiamo sofferto, ci siamo abbassati molto ma d'altronde contro il Liverpool per uscire vivi bisogna fare così. Ne siamo usciti non solo vivi, ma anche vegeti".

"Il girone si è messo bene, anche perché il Liverpool è ancora in corsa. Sono contento. Differenza di rendimento con la ? Non me lo sono ancora spiegato, bisogna lavorare di più, essere sempre concentrati allo stesso modo".