Napoli, Ancelotti: "James? Ci siamo scontrati con la volontà del Real"

Il sta disputando un ottimo inizio di stagione: nel ruolino di Carlo Ancelotti l'unico passo falso fino ad ora è stato registrato all'Allianz Stadium contro la . Oggi l'allenatore ha parlato sia del momento della sua squadra, sia di alcuni colpo mancati nel calciomercato estivo.

Carlo Ancelotti a 'Radio Anch'io lo Sport' ha cominciato proprio dal calciomercato. Due nomi su tutti: James Rodriguez e Mauro Icardi.

"Abbiamo valutato tante alternative e una era Icardi. Poi però per arrivare in fondo alle trattative servono tante cose, la volontà di prenderlo da parte del club ma pure la volontà del giocatore di venire. Se una delle due componenti salta la trattativa non va in fondo".

"James? Qui c'era la volontà per chiudere ma ci siamo dovuti scontrare con il . E ora infatti sta giocando con i Blancos, per questo non c'è stata possibilità di prenderlo. In generale è stato un mercato oculato".