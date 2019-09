Napoli, Ancelotti sul campionato: "L'Inter è già formata, la Juventus di Sarri si formerà"

Ancelotti analizza la vittoria per 4-1 del Napoli sul Lecce: "Era una partita trappola dopo la gara contro il Liverpool, bene sia Milik che Llorente".

Entusiasta per i tre punti conquistati in trasferta, Carlo Ancelotti ha analizzato la larga vittoria per 4-1 del suo sul ai microfoni di 'Sky Sport' nel post-gara.

"Prestazione buona durante tutti i 90 minuti direi. Llorente si è presentato molto bene ma a me è piaciuto anche Milik. Nel primo goal si è mosso bene lui. Era una partita trappola dopo quella contro il ma è andata bene. Non era facile, ho cambiato tanti giocatori ma l'attenzione andava tenuta alta. Dal punto di vista mentale la squadra è stata ottima. Ha portato in porto la partita".

Il tecnico ha poi analizzato nello specifico la gara di Llorente e Milik, oggi inedita coppia d'attacco.

"Milik ha preso la posizione di centrodestra con Insigne centrosinistra e Llorente centrale. Lì Milik si trova bene e devo dire che tutti mi sono piaciuti sia in attacco che in fase difensiva dove hanno lavorato il giusto".

Una battuta anche suo ruolo di Allan.

"Allan è un giocatore importante, ha giocato contro il Liverpool perché dà sostanza".

Ancelotti, infine, ha parlato della lotta per lo Scudetto e delle maggiori rivali: e .