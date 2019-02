Napoli, Ancelotti ammette: "Hamsik in Cina? C'è la volontà del giocatore"

Dopo alcune prestazioni sottotono e l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli torna a vincere contro la Sampdoria, con una prestazione convincente e anche molto bella dal punto di vista estetico.

Nel post-partita, Carlo Ancelotti ai microfoni di 'Sky Sport' ha dovuto commentare perà, prima di tutto, una situazione non proprio piacevole, di calciomercato.

"Marek Hamsik in Cina? C'è una trattativa in corso, dobbiamo valutare insieme al giocatore. La società ha tantissimo rispetto per lo slovacco. Se lui vuole provare o ha bisogno di un'altra esperienza, tendenzialmente sarà accontentato. Se si è aperta la trattativa evidentemente c'è la volontà del giocatore".