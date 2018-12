Napoli, Allan orgoglioso: "Champions? Ci davano fuori al sorteggio, usciti a testa alta"

Allan fissa i nuovi obiettivi della stagione del Napoli: “La vita va avanti, abbiamo campionato, Europa League e Coppa Italia”.

Un’eliminazione difficile da digerire, soprattutto per come si era messo il girone prima della decisiva sconfitta ad Anfield. L’uscita del Napoli dalla Champions League di martedì sera è una ferita difficile da rimarginare, con uno dei migliori giocatori di questa stagione napoletana, Allan, che ha provato però a spingere la squadra a riprendersi subito:

“La delusione è stata grande ma non era un gruppo così semplice – ha spiegato il brasiliano nella conferenza stampa di presentazione del calendario ufficiale 2019 del Napoli – Abbiamo dato tutto, il massimo e siamo molto dispiaciuti ma la vita va avanti”.

Nuovi obiettivi dunque per gli uomini di Ancelotti: “Abbiamo il campionato, l’Europa League e la Coppa Italia”.

Allan ha poi voluto rimarcare il fatto che quello del Napoli in Champions League fosse davvero un girone di ferro, soprattutto per la presenza di Paris Saint-Germain e Liverpool:

“Ad Anfield non siamo riusciti a fare ciò che facciamo solitamente. È stata la gara meno bella del girone ma siamo usciti a testa alta – ha sottolineato Allan – Al sorteggio molti dicevano che il Napoli era già fuori e invece siamo rimasti in gioco fino all’ultimo. Dispiace ma ci può servire di lezione per fare una bella Europa League”.

Il Napoli ora è atteso dalla gara di Serie A contro il Cagliari fissata per domenica alle 18.00, una partita che Allan e compagni non vogliono sbagliare per provare a recuperare punti in classifica sulla Juventus impegnata invece sabato sera alle 20.30 nel derby della Mole contro il Torino.