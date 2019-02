Napoli, Albiol operato al ginocchio: la stagione è già finita

Albiol è stato operato ieri a Londra per risolvere i problemi al tendine rotuleo e tornerà in campo solo tra quattro mesi, la sua stagione è finita.

Ancelotti e il Napoli avevano sperato fino all'ultimo di scongiurarla, ma alla fine Raul Albiol ha deciso di ricorrere all'operazione per risolvere definitivamente il problema al tendine rotuleo che lo affliggeva da tempo.

Il difensore spagnolo è stato operato martedì al Princess Grace Hospital di Londra dal professor Hakan Alfredson, uno specialista del campo, ma secondo 'Il Corriere dello Sport' la sua stagione è già finita.

I tempi di recupero per Albiol infatti sono stimati in circa quattro mesi e dunque lo spagnolo non potrà più dare il suo contributo nè in campionato, nè in Europa League.

Una grossa perdita ovviamente per Ancelotti considerato come Albiol fosse uno degli uomini di fiducia del tecnico e uno dei giocatori più esperti all'interno dello spogliatoio azzurro.

A questo punto invece Ancelotti dovrà puntare con decisione su Maksimovic e sperare nel pieno recupero di Chiriches, appena rientrato dopo uno stop di parecchi mesi per la rottura del legamento crociato.

Il tutto senza dimenticare il giovane Luperto, profilo molto interessante e già utilizzato da Ancelotti a inizio stagione soprattutto come terzino sinistro.