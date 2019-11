Napoli, rivelazione dall'Albania: "De Laurentiis sta cercando un nuovo tecnico"

Il presidente della Federcalcio albanese rivela un'indiscrezione sul Napoli: "De Laurentiis vuole un altro allenatore, non è facile lavorare con lui".

Che il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti non sia più quello di un tempo lo si era capito dopo la decisione del presidente del di imporre il ritiro alla squadra, in perenne crisi di risultati. Mossa che al tecnico non era piaciuta particolarmente.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Si è parlato addirittura di possibilità di un divorzio tra le parti, tornata d'attualità con le dichiarazioni di Armat Duka, numero uno della Federcalcio albanese che ai microfoni de 'Il Corriere dello Sport' ha lanciato una vera e propria bomba.

"Hysaj merita di giocare e secondo me non si muove a gennaio, perché sarà Ancelotti ad andare via. Mi spiace per Carlo, sono un tifoso milanista, però da quanto so De Laurentiis sta già cercando un nuovo allenatore. Poi a fine stagione il ragazzo potrebbe andare a giocare altrove, so che il contratto scade. Mi hanno detto che non è facile lavorare con De Laurentiis, conosco invece Andrea Agnelli, che è nell’esecutivo Uefa con me, e ne apprezzo le idee".

Il progetto dell'Albania continuerà con Edoardo Reja in panchina, a meno che il diretto interessato non cambi idea sul suo futuro.

"Penso che il ct sarà ancora Reja, ci parlerò, non ho mai avuto dubbi. Però mi dispiace per come è andata con Andorra, abbiamo commesso l’errore di pensare che era una partita facile. E forse pensavamo tutti allo stadio: avete visto che bello? Per un po’ giocheremo qui, ma la nazionale continuerà a girare".

Hysaj è uno dei pupilli di Duka che ne ha elogiato la prestazione offerta contro la , sebbene sia arrivata una sconfitta.