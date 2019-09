Napoli al lavoro per il Cagliari: Allan in gruppo, Manolas ancora a parte

Il Napoli è tornato al lavoro per preparare la sfida con il Napoli: Allan e Younes in gruppo, ancora differenziato per Tonelli e Manolas.

Il quarto turno di campionato è andato in archivio da poche ore, ma è già arrivato il momento di pensare al prossimo. La quinta giornata si giocherà in infrasettimanale e per le varie squadre è quindi già arrivato il momento di tornare al lavoro.

Tra esse c’è ovviamente anche il che, dopo aver espugnato il campo del con un eloquente 4-1, mercoledì sera ospiterà al San Paolo il di Maran.

Per l’occasione, Carlo Ancelotti tornerà ad avere a disposizione due elementi che non hanno potuto prendere parte alla trasferta del Via del Mare: Allan e Younes.

Il primo ha smaltito l’attacco febbrile che l’aveva colpito nei giorni scorsi, mentre il secondo si è messo alle spalle un affaticamento muscolare. Sia il centrocampista brasiliano che l’attaccante tedesco sono quindi tornati regolarmente a disposizione, così come confermato da una nota apparsa sul sito ufficiale del Napoli.

“Allan e Younes sono rientrati in gruppo ed hanno svolto allenamento completo”.

Diverso invece il discorso legato alle condizioni di Tonelli e Manolas. I due sono ancora alle prese con problemi fisici (al ginocchio per l’ex e muscolare per l’ex ) che non gli hanno permesso di rientrare in gruppo a pieno regime.

“Tonelli ha alternato seduta col gruppo e allenamento differenziato. Manolas prosegue con la tabella di lavoro personalizzato in campo”.

Contro il Cagliari quindi, probabile che in difesa sarà ancora Maksimovic ad affiancare al centro Koulibaly.