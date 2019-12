Napoli agli ottavi di Champions League: le possibili avversarie

Le possibili avversarie del Napoli negli ottavi di Champions League: i partenopei hanno chiuso il girone F al secondo posto.

In campionato le cose per il non stanno andando come si immaginava a inizio stagione. In Champions League, però, i partenopei hanno raggiunto gli ottavi di finale. E ora faranno i conti con le possibili avversarie.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Mertens e compagni hanno chiuso con 12 punti e si sono riusciti a mettersi alle spalle il di Haaland, fermo a 7, nel gruppo E. Davanti si sono trovati soltanto il campione d'Europa, arrivato a 13 punti, mentre il ha chiuso ultimo a un punto.

OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE: IL SORTEGGIO

Il Napoli, arrivato secondo nel gruppo E, avrà come possibili avversarie le vincitrici degli altri gironi. In virtù del regolamento UEFA, che non permette a squadre della stessa nazione di incontrarsi agli ottavi e nemmeno di incontrare subito squadre già affrontare agli ottavi, sono dunque 6 le possibili avversarie del Napoli agli ottavi di . Escluse dunque e Liverpool per i criteri appena chiariti.

NAPOLI, LE POSSIBILI AVVERSARIE

Ecco quindi le possibili avversarie del Napoli negli ottavi di finale di Champions League: