Napoli abbraccia Spalletti: "Onoratissimo, è un contesto stimolante"

Luciano Spalletti è a Castel Volturno assieme a De Laurentiis: "Metterò tutto me stesso a disposizione per il bene del Napoli. Sono felicissimo".

Primi assaggi di Napoli, prime sensazioni da nuovo condottiero azzurro. Luciano Spalletti è arrivato. E, assieme a lui, ecco una ventata d'entusiasmo nuova a poche settimane dall'inopinato pareggio contro il Verona, costato alla squadra allora allenata da Rino Gattuso la qualificazione alla Champions League.

L'entusiasmo è quello della gente, che vede in Spalletti l'uomo guida da cui ripartire dopo una simile delusione. Ma è anche il suo, dello stesso Luciano da Certaldo. E lo si percepisce dalle sue prime parole, pronunciate al centro sportivo di Castel Volturno in compagnia del presidente Aurelio De Laurentiis:

"Alla città e ai tifosi diciamo 'Forza Napoli'. E come dicono loro: 'Sarò con te'. Sono felicissimo e onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli e naturalmente metterò tutto me stesso a disposizione per il bene del Napoli. Amo questa professione, ho amato le città dove ho lavorato e io penso che la felicità sia diversa, perché dipende molto dal contesto. E Napoli è un contesto stimolante. Non vedo l'ora di conoscerla bene".

Accanto a lui, come detto, anche De Laurentiis. Che, quando Spalletti parla di "contesto stimolante" riferendosi all'ambiente napoletano, interviene in maniera accesa e vibrante aggiungendoci un "e unico!".

Dopo i saluti a città e tifosi, inizia il tempo della programmazione. Spalletti e De Laurentiis sono chiamati a tracciare le linee guida per un mercato che dovrà vedere protagonista anche il Napoli. Obiettivo: dare nuovamente l'assalto a quella qualificazione in Champions League che a maggio è sfuggita per un soffio.