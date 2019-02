Napoli a Parma per ripartire: al Tardini possibile chance per Ounas

Dopo il deludente 0-0 col Torino, il Napoli vuole ritrovare la via dei 3 punti. Luperto e Ounas sperano in una maglia. Nel Parma, Bastoni è out.

Ripartire dopo il mezzo passo falso interno di domenica scorsa contro il Torino: è questo l'imperativo del Napoli, che a Parma vuole tenere a distanza l'Inter e, al contempo, evitare di rilassarsi troppo in un contesto che lo vede ormai escluso dalla lotta per lo scudetto.

La gara d'andata, disputata a settembre, terminò 3-0 per gli uomini di Carlo Ancelotti, grande ex della partita: l'attuale tecnico del Napoli ha iniziato a Parma la propria carriera di calciatore e, se si parla di Serie A, anche quella di allenatore, nel 1996/97, sfiorando poi il ritorno in Emilia qualche anno più tardi ma preferendo accasarsi sulla panchina del Milan.

Ancelotti non avrà a disposizione Lorenzo Insigne, squalificato dopo il cartellino giallo rimediato contro il Torino: davanti dovrebbe toccare dunque alla coppia Milik-Mertens, apparentemente una soluzione scontata. Già, apparentemente.

Chi sta cercando di scalare le gerarchie è infatti Adam Ounas, che contro lo Zurigo in Europa League ha dimostrato di essere particolarmente in forma e che spera di rubare il posto proprio a Mertens: il belga appare comunque ancora favorito. Chi è sicuro del posto da titolare in attacco, insomma, è solo Milik. Mentre in difesa, nel ruolo di terzino sinistro, potrebbe toccare al giovane Luperto.

In casa Parma, l'emergenza che ha colpito D'Aversa rende le scelte del tecnico gialloblù quasi scontate. Mancheranno Bastoni, Stulac e Scozzarella, e così il rientrante Gagliolo si posizionerà al centro della difesa, mentre a centrocampo toccherà a Kucka agire nella posizione di regista, con Rigoni titolare. Davanti, ovviamente, intoccabile Inglese. Occhio all'ex.

Le probabili formazioni di Parma-Napoli:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; L. Rigoni, Kucka, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. All. Ancelotti