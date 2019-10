Napoli a -6 dalla vetta: l'ultima volta fu Europa League

Nel 2014, dopo nove giornate, il Napoli era a -7 dalla capolista: l'unica stagione dal 2012 in cui gli azzurri sono finiti fuori dalla Champions.

E' prima nel proprio girone di Champions, tra l'altro dopo aver battuto i Campioni in carica del . Non basta. Desiderosi di vincere qualcosa, i tifosi del vogliono di più, sopratutto dal campionato. Non il pezzo forte storico di Ancelotti, che nella passata stagione è comunque riuscito a stare dietro alla capolista per un bel po'. Non ora.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Dopo nove turni di sono sei le lunghezze che separano il Napoli di Ancelotti e la squadra in vetta, la solita . Dietro i bianconeri anche e , con quest'ultima che a differenza dei partenopei è riuscita a sfruttare il doppio falso di nerazzurri e bianconeri.

Il Napoli invece è stato avvicinato da e , con il che ha retto l'urto della trasferta a . Sei punti, si diceva. Era da anni che a questo punto della stagione la squadra campana non aveva una tale distanza dalla vetta, ovvero dal 2014. Allora i punti erano sette e al termine della stagione fu .

Un segnale dal passato triste e preoccupante per il Napoli, che in questo decennio ha avuto una continuità impressionante di rendimento, tanto che un torneo diverso dalla Champions sarebbe una sorpresa. Dal 2012, solo una volta c'è stata tale distanza e solo una volta è arrivata l'Europa League.

Nel mirino dei tifosi c'è sopratutto una continua differenza di formazione messa in campo da Ancelotti, che nel corso di queste prime nove giornate ha cambiato sempre parte degli undici. Non solo per turnover, ma anche per provare nuovi modi di vedere il suo Napoli, spesso senza successo.

Il pareggio contro la ha portato il mondo napoletano ad essere dubbioso sulla stagione, comunque appena iniziata. Sarà sicuramente decisiva questa settimana, visto e considerando come gli azzurri sfideranno al San Paolo l'Atalanta con l'obiettivo di agganciarla in classifica e dunque la Roma all'Olimpico. Ancelotti si gioca tanto, tantissimo.