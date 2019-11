Napoli, 5 anni di Daspo a un tifoso: aveva aggredito uno steward

Il rompe il silenzio stampa, che ormai perdura da due settimane, dal post-gara di Napoli- , con un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale.

Il club del presidente De Laurentiis ha annunciato il provvedimento di un Daspo di 5 anni nei confronti di un tifoso, reo di avere aggredito uno steward in servizio allo stadio San Paolo.

"Si segnala che, tra gli ultimi provvedimenti assunti dalla SSC Napoli, in applicazione del Codice, vi è stata la revoca del gradimento ad uno spettatore, che non potrà accedere allo stadio San Paolo per 5 anni, per aver aggredito uno steward, che è giuridicamente equiparato ad un incaricato di pubblico servizio"