Il Nantes si rafforza con il bomber Delort: sfiderà la Juventus in Europa League

Quella del Nantes è sin qui stata una stagione dai due volti. Dopo una partenza durissima, la compagine dei Canarini ha recentemente infilato una serie di risultati che le hanno consentito di risalire la classifica della Ligue 1 e di guardare alla prossima sfida europea con la Juventus con un’altra ottica.

Il Nantes, che tra tutti le competizioni è reduce da sette risultati utili consecutivi, sarà infatti il prossimo avversario dei bianconeri in Europa League e, per l’occasione, oltre che su una ritrovata fiducia potrà contare anche su un nuovo bomber di razza: Andy Delort.

L’attaccante algerino si è infatti trasferito alla corte di Antoine Kombouaré portando con sé oltre che un enorme bagaglio d’esperienza, anche la grande vena realizzativa mostrata negli ultimi anni con le maglie di Montpellier e Nizza.

Nelle ultime cinque stagioni per tre volte è andato in doppia cifra in campionato e soprattutto, se si considerano tutte le competizioni, nelle ultime tre annate ha messo a referto qualcosa come quarantasei reti.

Numeri da bomber vero, confermati anche in questo campionato. Pur avendo giocato pochissimo da metà ottobre in poi, è andato a segno sei volte in sedici presenze, il tutto per una media realizzativa di un goal ogni 130’ (ha segnato anche una rete in due presenze in Conference League).

Delort, 31 anni, è esploso definitivamente nella stagione 2013/2014, quando si è laureato capocannoniere della Ligue 2 con la maglia del Tours. In carriera ha giocato, oltre che in Francia, anche in Inghilterra e in Messico.