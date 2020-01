Nantes-Bordeaux, commovente ricordo per Sala in campo e sugli spalti

Il Nantes ha ricordato il suo ex giocatore scomparso un anno fa con spettacolari coreografie e una gigantografia a centrocampo.

Era il 21 gennaio 2019 e nel Canale della Manica per un tragico incidente Emiliano Sala perdeva la vita alla pari del pilota dell'elicottero che da doveva portarlo in terra britannica. Una morte schock per tutto il mondo calcistico e non, che ha portato sua ultima squadra a ricordarlo in maniera egregia un anno dopo.

Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les coeurs des Nantais.



🙏 Merci au peuple jaune et vert pour ce sublime hommage. pic.twitter.com/YHLzzIHKcS — FC Nantes (@FCNantes) January 26, 2020

Alla prima gara in casa dopo il primo anno della scomparsa, prima del match contro il , il Nantes ha imbastito un bellissimo ricordo per Sala. Tutti abbracciati sul terreno di gioco, gigantografia del giovane attaccante a centrocampo e volto del giocatore sugli spalti.

Non solo, visto che negli altri due settori dello stadio è stata creata da una parte una coreografia con Sala intento ad abbracciare gli ex compagni del Nantes, mentre dall'altra è venuto alla luce il suo numero, ovvero il nove ritirato dal Nantes nel 2019.