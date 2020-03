Sorpresa Nani: "Ronaldo ha imparato molto da me in gioventù"

Nani ricorda l'amicizia con Ronaldo: "Con i piedi è veloce, ha imparato tanto da me. De Gea? Ha bisogno degli occhiali per parare".

Nani e Cristiano Ronaldo sono legati da una grande amicizia e condividono l'esperienza del trasferimento dallo Lisbona al , seppur in due momenti diversi: ora l'ex gioca in all' ma non ha dimenticato l'amico e connazionale.

In un video pubblicato su Instagram dall'account del massimo campionato a stelle e strisce, Nani - tra il serio e il faceto - si è preso i meriti delle qualità immense di 'CR7'.

"Ronaldo ha grandi abilità, è veloce con i piedi: in gioventù ha appreso molto da me. Lui lo sa, lo sa".

Spazio anche per una battuta su David De Gea, suo ex compagno di squadra ai tempi dei 'Red Devils'.

"De Gea è un ottimo giocatore tra i pali, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo: ma credo che debba portare gli occhiali perché senza di loro non vede nulla".

Nani si è divertito a formare la sua top 5 ideale: oltre a Ronaldo e De Gea, presenti anche Deco, Bruno Alves e Scholes.