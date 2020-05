Nani ricorda le arrabbiature di Ferguson: "Mi faceva paura, mi uccise per un rigore"

Per trent'anni Sir Alex Ferguson ha condotto lo United a grandi trionfi. Con metodi a volte anche piuttosto duri e i celebri 'shampoo' ai giocatori. Anche Nani ne è stato vittima.

Al podcast del il portoghese ha raccontato il suo rapporto con il manager scozzese. Fatto anche di paura, prima di entrarci in confidenza.

“All’inizio avevo paura di lui. Come di un padre quando fai qualcosa di sbagliato. Lo vedevo parlare con altri giocatori, avrei voluto farlo anche io ma non avrei saputo che dire. Quando poi ho imparato la lingua è andata meglio".

Nani ricorda anche un episodio del 2010, quando lo United pareggiò contro il e il portoghese sbagliò il rigore che avrebbe potuto chiudere i conti. Nello spogliatoio arrivò una delle famose lavate di capo di Sir Alex.

“Stavo giocando benissimo, avevo tantissima fiducia. Abbiamo avuto un rigore. Giggs era il rigorista, ma ero in fiducia e Giggs non disse nulla. Ho tirato il rigore, ma l’ho sbagliato. Sarebbe stato il 3-1. Nello spogliatoio Ferguson mi ha ucciso. Ha detto ‘chi ti credi di essere? Chi ti ha dato il permesso di calciarlo? Ryan?’. Poi ha sbranato Giggs, gli ha chiesto perché me l’avesse lasciato calciare. Lo riportai a casa e non mi parlò, fu una situazione scomoda”.