Nani racconta: "Con Ferguson a Capodanno potevamo allenarci ubriachi"

L'ex giocatore di Lazio e Manchester United svela un simpatico aneddoto sui suoi anni in Premier League.

Capodanno è appena passato, tutti dentro al 2020. Come ogni anno, il passaggio tra vecchio e nuovo ha portato milioni di persone a festeggiare. Tra uno, due, dieci brindisi. Magari mezzo per i lavoratori e i giocatori professionisti, in campo già il primo gennaio. Come il .

Il Manchester United ha dovuto subire un k.o contro l' , rinato proprio nel match più importante, dopo una serie incredibile di risultati negativi sotto Emery, Ljungberg e lo stesso nuovo tecnico Arteta.

Anche i Red Devils non se la cavano bene, dopo l'addio di Ferguson solo delusioni, escludendo la vittoria dell' sotto Mourinho. Proprio a proposito dei tempi fergusoniani e capodanno, ha parlato Nani.

Il portoghese, visto in con la maglia della , ha raccontato un simpatico aneddoto riguardo i suoi anni al Manchester United: Nani, infatti, ha giocato all'Old Trafford dal 2007 al 2014, sempre con Ferguson, escludendo l'ultimo anno di Premier League.

A Tribuna Expresso, Nani ha raccontato:

"Non ho mai avuto problemi con lui. Uscivo al momento giusto, se avessi avuto il giorno libero libero, per esempio, allora potevo divertirmi un po'. O in giorni speciali come Natale o Capodanno, a nessuno importa in . A Capodanno, anche ubriachi, potevamo allenarci in Inghilterra e all'allenatore non fregava nulla...".

Flessibile al momento giusto, duro al momento giusto. Un mix perfetto che ha portato il Manchester United a vincere due e un numero infinito di trofei inglesi. Nonostante il capodanno fosse decisamente sopra le righe.