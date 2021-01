Nandez perde la testa nel finale: espulso, dà anche una pacca all'arbitro

Il centrocampista del Cagliari è stato espulso nel finale: applauso ironico, "bravo" in serie e persino una pacca all'arbitro.

Piove sul bagnato in casa . Un 2021 iniziato malissimo per la squadra isolana, che dopo aver subito una dura sconfitta alla Sardegna Arena contro il , corsaro per 4-1, è nuovamente finito k.o. tra le mura amiche, stavolta contro la sorpresa .

Zero punti interni nelle prime gare del nuovo anno e due espulsioni, una per gara. Se contro il Napoli a lasciare il campo prima del previsto era stato Lykogiannis sul momentaneo 2-1, stavolta è stato Nandez a ricevere il cartellino rosso, con il medesimo risultato di svantaggio.

Nei minuti finali, Nandez ha subìto fallo da Caprari e avrebbe voluto far ripartire in fretta il gioco, ma l'avversario - in virtù del risultato di vantaggio - ha rallentato la ripresa del gioco arrivando al testa a testa col giocatore uruguaiano. L'arbitro Abbattista ha ammonito entrambi, ma il centrocampista del Cagliari, nonostante i ripetuti richiami, si è rifiutato di avvicinarsi all'arbitro perché voleva riprendere subito il gioco.



Abbattista lo ha richiamato finchè l'uruguagio non ha accettato la decisione del direttore di gara ma, una volta vistosi sventolare in faccia il cartellino giallo, ha prima applaudito ironicamente l'arbitro , apostrofandolo poi per tre volte con un ironico "bravo". L'arbitro, a quel punto, ha estratto il cartellino rosso (rosso diretto, motivo per cui Nandez andrà anche in diffida) e questo ha portato Nandez a reagire persino con due pacche sulla spalla del direttore di gara.

Nandez sarà sicuramente a saltare la trasferta di Firenze contro la , ma potrebbe però ricevere anche due o più turni di squalifica a seconda del referto arbitrale. Problemi in più per il Cagliari, che ha ritrovato Nainggolan, ma dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini fondamentali per il prossimo fondamentale impegno.

Senza Nandez, possibile avanzamento di un terzino come esterno alto. Nainggolan dovrebbe invece continuare a giocare in mediana affianco a Marin in virtù dell'indisponibilità di Rog. Non è comunque da escludere l'avanzamento, con inserimento di Oliva come interno.