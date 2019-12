Nandez-Cagliari, nuova grana: caos sui diritti d'immagine e possibile rottura

Non solo il problema relativo allo stipendio, ma anche l'acquisizione dei diritti d'immagine che non sarebbe stata rispettata.

Il sogna, vola, deciso a tornare in Europa dopo più di un ventennio. In mezzo all'entusiasmo, però, un problema non di poco conto da affrontare: Nahitan Nandez e il club isolano si starebbero allontanando per problemi legati a promesse non mantenute da parte della società sarda.

Secondo il Corriere dello Sport, sarebbe stata presentata una denuncia al Tribunale di Cagliari: la società rossoblù avrebbe acquisito i diritti d’immagine del calciatore non rispettando tutti i passaggi necessari.

Un nuovo problema, che si unisce a quello generale, ovvero uno stipendio netto diverso per l'uruguagio rispetto a quello presentato da Carli e Giulini in sede di trattativa.

Il Cagliari ha acquistato Nandez grazie al Decreto Crescita, che prevede una tassazione agevolata dello stipendio. A quanto pare, però, l'agevolazione sarebbe applicata solamente dal 2021/2022 e non prima, lasciando all'ex Boca Juniors uno stipendio netto decisamente inferiore rispetto a quello da 1,6 milioni.

Per questo, braccio di ferro tra l'agente di Nandez e il Cagliari, con il giocatore rimasto in panchina per la gara contro la . Per questo motivo? Forse sì, forse no, ma intanto non sembra più imprescindibile come a inizio stagione, in cui era stato il protagonista numero uno del club.

Pablo Bencantur, agente di Nandez, si trova a Cagliari. In città era presente nella giornata di venerdì anche Davide Lippi, l'intermediario dell'operazione. A metà gennaio ci sarà l'udienza, proprio in mezzo al calciomercato, che potrebbe portare il giocatore nuovamente in .

Non solo il Boca però, per Nandez, visto che , e hanno messo gli occhi su Nandez da diverse settimane. Arrivato a Cagliari dopo una trattativa infinita, ora una nuova telenovela, questa volta al contrario: lascerà il capoluogo sardo dopo appena sei mesi? Non resta che attendere.