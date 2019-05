Nainggolan al veleno con la Roma: "De Rossi? Che dire, storia già vista"

Radja Nainggolan con un tweet al veleno ha commentato l'addio di De Rossi, attaccando la Roma: "Storia già vista...".

È il giorno dell'addio dialla, annunciato dalla società in mattinata e spiegato poi in conferenza stampa dai diretti interessati.

Sulla dipartita del numero 16 giallorosso si è espresso il proprio compagno di squadra Radja Nainggolan, con un tweet al veleno nei confronti della società.

Il belga, che ha lasciato Roma in estate ha attaccato i giallorossi per la scelta di non rinnovare il contratto a De Rossi.

"De Rossi? Che dire, storia già vista..."

DDR che dire: storia gia visto...🤔 — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) May 14, 2019

Il riferimento sembra essere all'addio di Totti così come alla sua cessione in estate, tutti giocatori lasciati partire dalla Roma negli ultimi anni.