Nainggolan trascina l'Antwerp in Conference League: doppietta al Lillestrom

Il belga autore di una prestazione maiuscola nella sfida di qualificazione alla prossima Conference League contro il Lillestrom.

Non segnava due goal in una partita dal 1 maggio del 2018. Radja Nainggolan è tornato in versione extraterrestre nella sfida di qualificazione alla Conference League contro il Lillestrom.

Il centrocampista belga dell'Antwerp, che in Italia ha giocato con le maglie di Cagliari, Roma e Inter, ha messo a segno una doppietta nella gara d'andata del playoff della terza competizione UEFA.

La sfida ha visto l'Antwerp imporsi per 3-1, mettendo una seria ipoteca sul discorso qualificazione per la coppa che nella sua prima edizione ha visto il trionfo proprio della Roma, ex di Nainggolan.

L'ultima volta che Nainggolan aveva messo a segno una doppietta risale al 2018, nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool.

Nella stagione 2016/2017, il belga aveva realizzato altri due goal nell'arco dei novanta minuti nella sfida contro l'Inter a San Siro vinta dai giallorossi per 3-1.

Dopo l'esperienza in nerazzurro, Nainggolan è dapprima tornato al Cagliari, per poi accettare il trasferimento ad Anversa (sua città natale) nell'estate del 2021.