Nainggolan trascina il Cagliari: goal e 3 assist contro la Fiorentina

Radja Nainggolan è stato il migliore in campo nella partita tra Cagliari e Fiorentina: il belga trascina i sardi al terzo posto in classifica.

Ricordate il Radja Nainggolan visto la scorsa stagione con la maglia dell' ? Bene, dimenticatelo. Il centrocampista belga è rinato a , sotto tutti i punti di vista. Anche oggi, nella larga vittoria contro la per 5-2, ha letteralmente trascinato la sua squadra.

Nel corso delle ultime partite aveva già illuminato la scena, con goal e assist, ma oggi Nainggolan si è veramente superato: nei cingue goal del Cagliari ha firmato tre assist (uno più bello dell'altro) ed un goal, anch'esso a dir poco spettacolare, con un tiro di destro dai 20 metri.

La partita di Nainggolan è stata dominante sotto tutti i punti di vista: ha rincorso tutti, mostrando una condizione fisica che probabilmente non si vedeva da un paio d'anni, ma era costantemente anche in appoggio dei due attaccanti.

In particolare, l'assist per Joao Pedro è un colpo di classe che fa strabuzzare gli occhi a tutti gli amanti del calcio: un filtrante incrociato che mette in porta l'attaccante del Cagliari, bravo poi a spiazzare l'estremo difensore della Fiorentina.

Rolando Maran lo ha voluto anche fare applaudire da tutto lo stadio, sostituendolo al 78' a favore di Castro. La Sardegna Arena ha mostrato al 'Ninja' la standing-ovation che tanto gli mancava, eleggendolo ancora una volta a idolo assoluto della squadra.

E non dimentichiamoci che Radja Nainggolan è ancora a tutti gli effetti un giocatore di proprietà dell'Inter, essendo a Cagliari in prestito secco. Cosa staranno pensando i vari Marotta e Conte nel vedere queste partite del belga?

Si staranno mangiando le mani? Oppure sono semplicemente contenti di incontrare nuovamente, tra un anno, il vero Nainggolan? A giugno si riparlerà del suo futuro, che potrebbe andare in tutte le direzioni: Inter, Cagliari o una terza meta a sorpresa? Intanto se lo gode il pubblico sardo, che punta all'Europa con lui in campo.