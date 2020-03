Nainggolan scherza: "Appena finisce la quarantena faccio una serata come una volta..."

Radja Nainggolan in una diretta su Instagram, dal profilo del Cagliari, parla del momento: "Adesso spero di giocare fino ai 50 anni".

Momento di isolamento per tutti i calciatori di , e non solo, a causa delle restrizioni dovute al coronavirus. Così anche Radja Nainggolan si trova a casa, a dover aspettare la ripresa del campionato, sperando in buone notizie dalla diffusione del coronavirus.

Oggi il belga ha parlato dal profilo Instagram del , in una diretta. Nainggolan, come tutti, non sta vivendo bene il fatto di dover restare chiuso in casa...

"Tutto sommato sono sereno, aspetto notizie e continuo ad allenarmi a casa, anche se questo modo di vivere non è fatto per me. Stare a casa dopo un po' diventa una noia assurda. Gioco un po’ con i compagni alla PlayStation, cerco di passare il tempo. Ieri ho fatto una torta con mia figlia ma è uscita così così, poi ogni tanto faccio qualche dj set per passare un momento di svago..."

Ma Nainggolan non vede l'ora di riprendere la vecchia vita, anzi, di prolungarla per più tempo...