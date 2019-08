Nainggolan, saluto all'Inter al veleno: like a "Marotta lavora per la Juve"

L'ormai ex centrocampista dell', approdato al , fa parlare molto di sé sui social network. Nainggolan ha infatti messo like ad un messaggio di un tifoso molto critico nei confronti della dirigenza.

"Dispiace dopo solo un anno. Nessuno si ricorda che siamo in Champions grazie a te. Marotta lavora per la . E' per questo che ha deciso di mandar via un grande giocatore come te. Spero di rivederti all'Inter il prossimo anno senza gobbi".