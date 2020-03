Nainggolan pronto: "Ci alleneremo per chi non può smettere di lavorare"

Alcuni calciatori chiedono lo stop del campionato, il centrocampista del Cagliari vuole stare con le persone colpite dall'emergenza coronavirus.

Lombardia e diverse province in quarantena, fughe da Milano, caos generale a causa della questione coronavirus. Tanti dubbi, grossi dubbi, anche relativamente al calcio, portato avanti da questa domenica a porte chiuse, nonostante diversi calciatori siano per lo stop.

Petagna e Balotelli hanno chiesto ad esempio di sospendere la fino a quando non ci sarà un miglioramento dell'emergenza. Radja Nainggolan , via Instagram, vuole invece scendere in campo per provare a dare un po' di positività ai tifosi, non solo a quelli del .

Questo il commento di Nainggolan in una stories Instagram

Altre squadre

"Ci sono tante persone che pur in un momento di emergenza come questo non possono comunque smettere di lavorare, dovranno andare avanti. E' anche per loro, per la nostra gente che domani riprenderemo gli allenamenti per preparare le prossime partite".

Il match tra e previsto lunedì sera chiuderà il 26esimo turno di Serie A, ma nella giornata di martedì potrebbero esserci novità importanti riguardo il proseguo del campionato. Ogni giorno nuovi aggiornamenti, per un calcio che non sa ancora quale sarà il suo futuro in questo 2019/2020.