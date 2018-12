Nainggolan nel caos: una denuncia per assegni clonati rivela grosse spese al casinò

Secondo "La Stampa", una denuncia per assegni clonati di Nainggolan ha rivelato grosse spese versate dal centrocampista belga al casinò.

Una denuncia per clonazione di assegni si è rivelata un boomerang per Radja Nainggolan. Il centrocampista dell'Inter è finito nel caos a causa di grosse spese al casinò, rivelate proprio dall'indagine degli investigatori.

A raccontarlo è "La Stampa". Il tutto sarebbe partito da una denuncia sporta qualche settimana fa dal giocatore: dopo aver scoperto in banca una clonazione del suo libretto degli assegni si è recato con un uomo dell'Inter dai carabinieri per sporgere denuncia.

I colpevoli sarebbero una banda di professionisti del Lazio, legata alla malavita. I malviventi sono riusciti, tramite la copia dei codici, a incassare 150mila euro al posto del belga.

Le indagini hanno però rivelato altri dettagli. Su tutti la smodata passione di Nainggolan per il casinò di Montecarlo. L'assegno clonato, quello da 150mila euro, era destinato proprio a coprire delle spese del giocatore al casinò, dopo una serata andata probabilmente male nello scorso agosto.

Non è stata l'unica serata storta, visto che erano molti gli assegni destinati a coprire quelle spese, ma in questo caso non clonati.

La procura di Velletri, nel Lazio, ovvero dove è stato incassato l'assegno clonato, è stata incaricata di fare chiarezza sull'accaduto.