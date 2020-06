Nainggolan e la Juve: "Non sono contro, ma non voglio mai stare coi più forti"

Radja Nainggolan e la : una rivalità che dura ormai da anni. Il belga è sempre stato un avversario dei bianconeri e un bersaglio dei tifosi, che non lo hanno mai amato troppo, neanche come rivale.

In una live su Twitch, l'attuale numero 4 del è tornato a parlare del suo rapporto con i bianconeri, spiegando che non gli piace stare con i più forti e che nella sua carriera è sempre stato coerente.

"Voglio sfatare questo mito che sono contro la . Io ho sempre detto che non andrei alla Juve perchè mi piacciono le sfide, non voglio mai stare con i più forti. La cosa più bella è prendere una squadra e portarla in alto. Poi ora gli juventini mi diranno che è la Juve a non volermi, ma va bene così. Ora i tifosi della Juve mi fanno anche i cori contro, ma la verità è che sono soltanto rimasto coerente con ciò che ho detto".