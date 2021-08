Nainggolan-Inter è finita: rescissione contrattuale per il belga

Il centrocampista belga lascia definitivamente dopo due anni di prestito al Cagliari. Era approdato in nerazzurro nel 2018 voluto da Spalletti.

Stavolta è davvero finita. Cala il sipario sull'avventura di Radja Nainggolan come calciatore dell'Inter. Il belga e la società nerazzurra hanno raggiunto un accordo che sancisce la rescissione contrattuale per il belga al quale, come riportato da Sky Sport, verrà riconosciuta anche una buonauscita.

📃 | COMUNICATO



FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Radja Nainggolan per la risoluzione del contratto con il Club 👇 https://t.co/O2cMtdcFtz — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) August 10, 2021

Arrivato a Milano nell'estate del 2018 su precisa indicazione di Luciano Spalletti, l'ex centrocampista della Roma ha disputato una stagione da assoluto protagonista realizzando 7 goal in 36 presenze complessive.

Su tutti il più importante è stato quello realizzato all'Empoli nel corso dell'ultima giornata di campionato che ha permesso al club meneghino di centrare la qualificazione in Champions League.

L'anno seguente - coinciso con l'arrivo in panchina di Antonio Conte - il belga è finito letteralmente ai margini del progetto nerazzurro e dopo appena quattro apparizioni è stato ceduto in prestito al Cagliari dove ha disputato le ultime due stagioni tutto sommato positive all'interno del reparto centrale dei sardi.

Una volta ufficializzato l'addio all'Inter, sarà il momento di vagliare le proposte ricevute e decidere la sua prossima tappa calcistica.