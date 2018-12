Nainggolan, il ritardo è stato solo l'ultima goccia: già tanti i precedenti con l'Inter

Il pesante ritardo all'allenamento è solo l'ultima goccia tra Radja Nainggolan e l'Inter, prima anche alcune discusse serate e spese folli al casinò.

Tanto tuonò che piovve. Il vaso è colmo per l'Inter che dopo il ritardo all'allenamento di domenica, l'ennesimo secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ha deciso di punire Radja Nainggolan con la sospensione temporanea dall'attività agonistica.

In base alla ricostruzione pubblicata dalla stessa 'Gazzetta dello Sport' il centrocampista sarebbe arrivato in pesante ritardo (dai 15 ai 50 minuti) all'allenamento di domenica mattina che era fissato alle 11 ma con i giocatori attesi ad Appiano già alle 10.

Nainggolan, secondo 'Il Corriere dello Sport', si sarebbe giustificato dicendo di non avere sentito la sveglia e assicurando di avere trascorso una serata tranquilla insieme alla moglie.

L'Inter però, considerato anche come detto che non si tratterebbe della prima volta, ha deciso comunque di usare il pugno duro: multa salata, esclusione dalla partita contro il Napoli e probabilmente anche dall'ultima gara dell'anno in programma sabato prossimo a Empoli.

Il 2018 di Nainggolan insomma si chiude come peggio non potrebbe dopo il discusso trasferimento estivo dalla Roma all'Inter, qualche infortunio di troppo ma soprattutto tanti 'incidenti' extra-calcio.

Ad agosto infatti il belga, infortunato e quindi indisponibile, era stato sorpreso in discoteca insieme a Fabrizio Corona che qualche settimana dopo racconterà la folle serata con Nainggolan durante un'intervista su 'Nove'.

"È un pazzo. Abbiamo due caratteri molto simili, abbiamo cominciato a bere, ci siamo bevuti vino, poi ci siamo bevuti champagne, poi ci siamo bevuti hierbas, ci siamo bevuti il locale. Con la differenza che lui ha 30 anni e si allena tutti i giorni, io ne ho 45".

E' solo di qualche giorno fa invece la notizia della denuncia presentata da Nainggolan per un assegno clonato dopo alcune giocate sfortunate nel casinò di Montecarlo dove, a quanto pare, il belga sarebbe stato un habitué a fine agosto.

Infine anche durante la cena di Natale dell'Inter il comportamento di Nainggolan, secondo quanto riportato oggi da 'La Gazzetta dello Sport', non è stato esemplare tanto che il belga sarebbe andato via solo a tarda ora e non in perfette condizioni.

Un periodo davvero da dimenticare per Nainggolan che domenica ha lasciato Appiano molto arrabbiato tanto da decidere di disattivare il proprio profilo Instagram mentre anche i tifosi dell'Inter sembrano avere finito la pazienza nei suoi contronti. Il vaso è colmo, insomma.